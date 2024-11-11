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Küresel Piyasalar Yoğun Veri Haftasına Karışık Bir Seyirle Başladı

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik verilerle karışık bir başlangıç yaptı. ABD'nin yeni ekonomik politikaları belirsizliğe neden oluyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 08:59
Küresel Piyasalar Yoğun Veri Haftasına Karışık Bir Seyirle Başladı

Küresel Piyasalar Karışık Başladı

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasıyla yoğun bir makroekonomik veri gündemi takip edeceği haftaya karışık bir seyirle girdi. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, yumuşak iniş beklentileri devam ediyor.

İzlenecek Veriler

Analistler, çarsamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yüksek önem taşıdığını belirtiyor. Bu sinyallerin, Fed'in gelecekteki adımlarına dair ipuçları verebileceği düşünülüyor.

Fed geçen hafta politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 seviyesine indirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına yönelik tahminleri yüzde 65 ihtimalle fiyatlandırıyor.

Piyasa Gelişmeleri

Seçim sonuçlarının ardından dolar endeksi 105,44 seviyesine çıkarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün 105,1 seviyesinde işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı da 2 bin 670 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol varil fiyatı, yeni haftada yüzde 0,4 azalışla 73,5 dolarda bulunuyor. Kripto para piyasasında ise yükseliş gösteren Bitcoin, 81.846 dolarla rekor tazelemesinin ardından 81.100 dolarda dengelendi.

Kurumsal ve Borsa Performansı

Kurumsal tarafta, Trump'ın destekçilerinden Elon Musk'ın Tesla hisseleri yüzde 29 artış göstererek piyasa değerinin 1 trilyon doları geçmesine neden oldu. New York borsasında S&P 500 endeksi, yüzde 0,38 artışla 5.995,54 puana ulaşarak kapanış yaptı.

Avrupa borsalarında ise olumsuz hava hakim. FTSE 100 endeksi yüzde 0,84, CAC 40 yüzde 1,17, MIB 30 yüzde 0,48, DAX 40 ise yüzde 0,48 değer kaybetti.

Asya Piyasaları ve Türkiye

Asya tarafında, Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde yüksek tarifelerle başa çıkma ihtimali, risk iştahını zayıflatıyor. Türkiye'de ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,67 artışla 9.184,82 puandan kapandı.

Dolar/TL, yüzde 0,4 artışla 34,3620'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada 34,3660 seviyesinden işlem görüyor. Bugün izlenecek kritik veriler arasında sanayi üretimi ve işsizlik oranı yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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