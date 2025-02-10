DOLAR
36,01 -0,1%
EURO
37,17 0,03%
ALTIN
3.331,56 -0,74%
BITCOIN
3.496.269,28 -0,88%

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: ABD'nin Gümrük Vergileri Endişeleriyle Tırmanıyor

Küresel piyasalarda ABD'nin ek gümrük vergileri ile ilgili endişeler artarken, bu hafta öncelikli olarak enflasyon verilerine odaklanıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:03
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: ABD'nin Gümrük Vergileri Endişeleriyle Tırmanıyor

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'den Gümrük Vergisi Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Ayrıca, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını belirtti. Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken, biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalarda, ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri artırdığını belirttiler. ABD'nin korumacı ticari politikasının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği kaydedildi.

Fed'in Para Politikası Raporu

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından hazırlanan ve şubat ayına ait Para Politikası Raporu'nda, bankanın maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılığı vurgulandı. İş gücü piyasasının istikrar kazanması ve işsizlik oranının geçen yılın ilk yarısında yükselmesinin ardından yatay seyrettiği raporda ifade edildi.

Tüketici Güven Endeksi Düşüşte

Cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 67,8 değerine inerek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'ten 4,3'e yükseldi.

Piyasalarda Belirsizlik ve Ekonomik Etkiler

Fed'in iş gücü piyasası verilerine yönelik ihtiyatlı yaklaşım sergilediği görülüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının bu yıl ılımlı bir şekilde düşebileceğini belirtti. Analistler, ABD ve AB arasındaki ticari ilişkilerin geleceği hakkında belirsizlikler olduğunu belirtmekteler.

AB'nin Tepkisi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye haksız gümrük vergileri uygulaması durumunda sert tepki göstereceklerini dile getirdi. "Ticaret, Atlantik'in her iki yakasında da faydalı. Ancak tarifeler gereksiz ekonomik bozulmalara neden olur." şeklinde konuştu.

Asya Piyasalarında Pozitif Seyir

Asya tarafında, haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir gözlemleniyor. Çin ve Hong Kong'daki teknoloji hisseleri dikkat çekerken, tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüşle deflasyon eğilimi devam ediyor.

Borsa İstanbul'da Yatay Seyir

Yurt içinde, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü %1,11 değer kazanarak 9.951,65 puanda tamamladı. Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında %0,1 yükselerek 36,0210 seviyesinden işlem görmekte.

Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde açıklanacak veriler arasında işsizlik oranı ve sanayi üretimi yer alırken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: ABD'nin Gümrük Vergileri Endişeleriyle Tırmanıyor
2
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Haftaya Nasıl Başladı?
3
4A 4B 4C emeklisine 18.000 TL'ye kadar şipşak ödeme! Tek şartı sağlayanın anında hesabında
4
Vergi ve harçlara 2024 ayarı erken geldi! Yeni yılda artık bu rakamları ödeyeceğiz
5
TCMB'nin 'Verilerle Parasal Sıkılaştırma' Videosu Yayımlandı
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak ve Denizli'de İş Dünyası ile Buluşacak
7
Köyde Hayvancılığa Geçen Genç Ziraat Tekniği: Abdullah Kamçıcı'nın Hikayesi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!