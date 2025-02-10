Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: ABD'nin Gümrük Vergileri Endişeleriyle Tırmanıyor

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'den Gümrük Vergisi Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Ayrıca, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını belirtti. Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken, biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalarda, ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri artırdığını belirttiler. ABD'nin korumacı ticari politikasının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği kaydedildi.

Fed'in Para Politikası Raporu

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından hazırlanan ve şubat ayına ait Para Politikası Raporu'nda, bankanın maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılığı vurgulandı. İş gücü piyasasının istikrar kazanması ve işsizlik oranının geçen yılın ilk yarısında yükselmesinin ardından yatay seyrettiği raporda ifade edildi.

Tüketici Güven Endeksi Düşüşte

Cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 67,8 değerine inerek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'ten 4,3'e yükseldi.

Piyasalarda Belirsizlik ve Ekonomik Etkiler

Fed'in iş gücü piyasası verilerine yönelik ihtiyatlı yaklaşım sergilediği görülüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının bu yıl ılımlı bir şekilde düşebileceğini belirtti. Analistler, ABD ve AB arasındaki ticari ilişkilerin geleceği hakkında belirsizlikler olduğunu belirtmekteler.

AB'nin Tepkisi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye haksız gümrük vergileri uygulaması durumunda sert tepki göstereceklerini dile getirdi. "Ticaret, Atlantik'in her iki yakasında da faydalı. Ancak tarifeler gereksiz ekonomik bozulmalara neden olur." şeklinde konuştu.

Asya Piyasalarında Pozitif Seyir

Asya tarafında, haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir gözlemleniyor. Çin ve Hong Kong'daki teknoloji hisseleri dikkat çekerken, tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüşle deflasyon eğilimi devam ediyor.

Borsa İstanbul'da Yatay Seyir

Yurt içinde, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü %1,11 değer kazanarak 9.951,65 puanda tamamladı. Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında %0,1 yükselerek 36,0210 seviyesinden işlem görmekte.

Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde açıklanacak veriler arasında işsizlik oranı ve sanayi üretimi yer alırken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecektir.