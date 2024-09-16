Kütahya'da Maden Kurtarma Yarışması Başlıyor

Maden Kurtarma Yarışması Kütahya'da Gerçekleşiyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi yarın, madencilik sektöründe önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen üçüncü Maden Kurtarma Yarışması, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) destekleriyle Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Olası Afetlere Karşı Hazırlık

Bu yarışma, madencilik sektörünün olası afetlere karşı hazırlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcı ekipler, kurtarma teknikleri ve güvenlik protokolleri konusundaki bilgilerini sergileyecekler.

Yarışmanın Önemi

Bu tür etkinlikler, madencilik sektörünün güvenliğini artırırken, aynı zamanda ekiplerin işbirliği ve koordinasyon becerilerini geliştirmelerine de olanak tanıyor. Yarışmayı izlemek isteyenler için kayıt işlemleri devam ediyor.