Malatya'da Besicilere 2 bin 932 Damızlık Büyükbaş: 'Kırsalda Bereket' Projesiyle Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket' projesi kapsamında Malatya'da 240 yetiştiriciye toplam 2 bin 932 damızlık büyükbaş hayvan dağıtılacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:48
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında Malatya'daki besicilere 2 bin 932 damızlık büyükbaş hayvan verilecek. Proje, kentteki kırmızı et üretimini artırmayı ve etçi ırk yem verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Proje Detayları

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kentte 181 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu, etçi damızlık hayvan işletme sayısı ile kırmızı et üretiminin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Akar, Angus türü etçi büyükbaş hayvanların yem maliyetlerinin daha düşük, et verimlerinin ise daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Osman Akar, projenin hedefleri ve destek mekanizmaları hakkında şunları söyledi: "Kırmızı et arzında yeterlilik ve sürekliliği sağlamak için Bakanlığımızca hayata geçirilen projede gençlerin ve kadınlarımızın sektörde istihdam edilmesi de amaçlanıyor. Gençleri ve kadınları teşvik etmek amacıyla Ziraat Bankasından sübvansiyonlu uygun şartlardaki kredi imkanı sağlanıyor. Projesi onaylanan ziraat ve gıda mühendisleri ile veteriner hekimlere 30, diğer gruplara ise 5-15 arasında hayvan teslimi yapılıyor. Teslim edilen bu hayvanların bir yıllık TARSİM giderleri ile 12 aylık bakım ve beslenme giderleri Bakanlığımız tarafından karşılanarak üreticilerimize destek olunuyor."

Dağıtım ve Uygulama

İlk etapta kentteki 240 yetiştirici proje yatırım programına alındı ve bu üreticilere toplam 2 bin 932 büyükbaş hayvan dağıtılacak. Akar, "Projesi onaylanan üreticilerimize hayvanları teslim etmeye başladık. Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde hayvanlar teslim edildi. Müdürlük olarak bu hayvanların aylık kontrol ve denetimlerini yapacağız." dedi.

Yetiştiricinin Görüşü

Doğanşehir ilçesine bağlı Günedoğru Mahallesi'nde besicilik yapan Veteriner Hekim Levent Çelen, proje kapsamında 30 dişi Angus aldığını belirtti. Çelen, yaklaşık 20 yıl önce 3 büyükbaş hayvanla sektöre girdiğini ve şu an et üretimine yönelik besicilik yaptığını ifade ederek, "Verilen hayvanların dişi yavrularını damızlık olarak, erkek yavruları ise kırmızı et üretimi amacıyla yetiştireceğiz." dedi.

