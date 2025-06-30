Marella Explorer Kruvaziyeri 1896 Turist ile Marmaris'te

Marella Explorer Kruvaziyeri Marmaris'e Demir Attı

Malta bayraklı kruvaziyer Marella Explorer, 1896 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaşarak büyük bir heyecan yarattı. Girit Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı.

Turistlerin Marmaris Keşfi

İlk kez Marmaris'te liman ziyareti yapan bu dev gemide, çoğunluğu İngiliz olan 1896 yolcu ve 784 personel bulunduğu kaydedildi. Gümrük işlemlerinin ardından, turistler Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini keşfe çıktılar.

Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi popüler noktalarda vakit geçiren turistler, bazıları ise Dalyan turuna katılmayı tercih etti. Ancak her şey, gece saatlerinde yükselmeye başlayan Rodos Adası'na hareket planı ile sonlanacak.

Kruvaziyer Sektöründeki Canlanma

Bu tür ziyaretler, yerel ekonomi açısından büyük önem taşıırken, Marmaris'in uluslararası turizm haritasında da daha görünür hale gelmesine katkıda bulunuyor.

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Explorer", 1896 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Girit Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Explorer", 1896 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Girit Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.