Marketfiyati.org.tr'ye 1,8 Milyon Ziyaret: Fiyat Şeffaflığı Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, market fiyatlarını karşılaştıran siteyi 1,8 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:03
Marketfiyati.org.tr'ye 1,8 Milyon Ziyaret: Fiyat Şeffaflığı Artıyor

Marketlerdeki Fiyat Şeffaflığı İçin Büyük İlgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürün için fiyat bilgilerini sunan marketfiyati.org.tr internet sitesinin bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu dijital platformun büyük ilgi gördüğünü vurguladı ve vatandaşlara katkı sunacak dijital uygulamaların geliştirilmesine devam edeceklerini ifade etti.

"Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuşan Kacır, bu tür projelerin toplum için önemli bir katkı sağladığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Ekonomisi Zorlu Dönemden Geçiyor: Ticaret ve Savunma Sorunları
2
Türkiye'de Doğal Gaz Erişimi 913 Yerleşim Yerine Ulaştı
3
Türkiye'den Eğitim İçin Yurt Dışına Giden Gençlerin Sayısı Artıyor
4
Çin, 2025'te Bataryalı Depolama Kapasitesini 100 Gigavata Çıkarmayı Hedefliyor
5
THK 100. Yılını Kutladı: Kemal Yurtnaç'tan Vizyon Mesajı
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
2025 Yılı Bütçesi: Yenilenebilir Enerji ile Doğal Gaz İthalatı Önleniyor

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı