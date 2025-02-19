Marketfiyati.org.tr'ye 1,8 Milyon Ziyaret: Fiyat Şeffaflığı Artıyor

Marketlerdeki Fiyat Şeffaflığı İçin Büyük İlgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürün için fiyat bilgilerini sunan marketfiyati.org.tr internet sitesinin bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu dijital platformun büyük ilgi gördüğünü vurguladı ve vatandaşlara katkı sunacak dijital uygulamaların geliştirilmesine devam edeceklerini ifade etti.

"Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuşan Kacır, bu tür projelerin toplum için önemli bir katkı sağladığını belirtti.