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Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan’da açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Nisan Çarşamba günü, bu yılın üçüncü enflasyon verilerini açıklayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:35
Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan’da açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına dair enflasyon rakamlarını 3 Nisan Çarşamba günü açıklayacaklarını bildirdi. TÜİK verilerine göre, enflasyon aylık olarak, Ocak ayında yüzde 6.70, Şubat ayında ise yüzde 4.53 oranında artış göstermişti. Şubat ayının yıllık enflasyon oranı ise yüzde 67.07 olarak hesaplandı.

Anketlerde Mart ayı için yıllık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 69, aylık enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 3.5 olarak görülüyor. Mart ayı için beklenen aylık enflasyon en çok yüzde 4.4 olarak belirtilmiş durumda.

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