Mart Sonunda Uyanacak Kabusun Sinyalleri: Türkiye’ye Haziran Ayına Kadar Dayanın Uyarısı

Türkiye’yi ekonomik olarak zor günlerin beklediğini söyleyen Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımla herkesi uyardı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik krizin patlak vereceğini ve hayatımızı kabusa çevireceğini iddia etti. Tüm Türkiye’ye “Hazır olun” dedi.





MART SONUNDA BAŞLAYACAK

Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye’nin ekonomik olarak karşı karşıya olduğu tehlikeyi anlattı. Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, 31 Mart yerel seçimlerinin ekonomik krizin tetikleyicisi olacağını belirtti. Uyuyan kabusun mart sonunda uyanacağını ve hayatımızı alt üst edeceğini söyledi. Seçimlerden sonra ekonominin sıkışacağını ve daralacağını ifade etti. Tüm Türkiye’ye “Hazır olun” çağrısında bulundu.

HAZİRAN AYINA KADAR DAYANIN

Ülkemizde ekonomik olarak zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Demirtaş, “Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!” dedi. Gündeme bomba gibi düşen açıklamalarında, haziran ayını işaret etti. “Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…” diyerek, Türkiye’ye haziran ayına kadar dayanın mesajı verdi.



