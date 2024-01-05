Memurların seyyanen zam tutarı değişti

Türkiye genelinde memur maaşlarına önemli bir zam yapıldı. Ocak 2024 itibariyle memur maaş zammı oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Temmuz 2023'te uygulanan 8.077 TL'lik seyyanen zamın devam etmesi kararı alındı ve bu zam, memurların net maaşını 12.055 TL'ye yükseltti.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında uygulanan 8.077 TL'lik seyyanen zammın tek seferlik olduğu ve 31 Aralık'ta sona ereceği düşünülüyordu. Ancak, yeni düzenlemeyle seyyanen zamın devam edeceği ve Ocak 2024 itibariyle memur maaşlarının 12.055 TL olacağı kesinleşti.

Bu artış, 6 aylık memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammıyla birleştirilerek yüzde 49,25 oranında hesaplandı. Nihai memur maaşları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek genelge ile belirlenecek.

Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Ek Madde 40" eklenerek yapıldı. Bu madde kapsamında, belirli kamu görevlilerine her ay 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan ilave ödeme yapılmaktadır.





Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre seyyanen zam tutarı brüt 8.139 TL'ye karşılık gelirken, net olarak ödenen miktar 8.077 TL'dir. Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL'ye çıkacak ve net olarak 12.055 TL olarak ödenecek. Ancak, memur sendikaları, bu seyyanen zamın emekli memur aylıklarına da yansıtılmasını talep ederek, emekli memur ile çalışan memur arasındaki maaş uçurumunun kapatılmasını istiyorlar.