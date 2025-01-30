DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Açıklandı

TCMB, son toplantısında küresel büyüme, kredi politikaları ve faiz oranları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:54
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Açıklandı

Merkez Bankası’nın Gündemi: Küresel Ekonomi ve Faiz Politikaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde faiz indirim süreçlerinin devam ettiğini ancak artan küresel belirsizliğin merkez bankalarını daha temkinli bir yaklaşıma sevk ettiğini belirtti. Özette, 'Kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında 4 Ocak 2025 tarihinde değişiklik yapılmıştır' ifadesi dikkat çekti.

Küresel Büyüme ve Türkiye’nin Durumu

Toplantı özetinde, Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin, 2024 yılında %1,9 artışla 2023 yılındaki %1,8’in üzerinde olacağı tahmin edildi. 2025 yılında ise büyüme oranının %2,2 ile tarihsel ortalamalara yaklaşacağı öngörülüyor. Özellikle hizmet sektöründeki olumlu seyir, imalat sanayisindeki zayıf görünümle birlikte değerlendirildi.

Emtia Fiyatları ve Küresel Belirsizlikler

Küresel talep görünümü ve jeopolitik risklerin emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara neden olduğu belirtilen özette, 'Küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin artan belirsizlikler, küresel iktisadi faaliyet açısından önemli risk faktörleri' olarak değerlendirildi.

Enflasyon ve Faiz Oranları Üzerindeki Etkiler

Küresel enflasyondaki düşüşün devam ettiğine dikkat çekilirken, güçlü hizmet enflasyonunun enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sürdürdüğü kaydedildi. Özette, mevduat faizlerinin 17 Ocak itibarıyla %52,9 seviyesine gerileyerek 282 baz puan düştüğü bilgisi verildi. Aynı dönemde, TL ticari kredi faizleri %53,5’e indi.

Kredilerde Dikkat Çeken Gelişmeler

Bireysel kredilerde ihtiyaç kredisi faizleri %68,3, konut kredisi faizleri ise %40,4 seviyesinde gerçekleşti. Özet, taşıt kredisi faizlerinin %47,3 seviyesinde bulunduğunu da vurguladı.

Kur Korumalı Mevduat Düzenlemeleri

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına dair olarak, 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren döviz ve altın dönüşümlü KKM hesaplarında vadelerin kısıtlanacağı bilgisi verildi. Ayrıca, TCMB'nin brüt uluslararası rezervlerinin 17 Ocak itibarıyla 163,3 milyar dolara yükseldiği kaydedildi.

Sonuç ve Piyasalara Etkisi

Türk lirasının kur oynaklığındaki değişimlerin de değerlendirildiği toplantı özetinde, toplamda 1,3 milyar ABD doları net portföy girişi olduğu açıklandı. Özellikle DİBS piyasasında 1,6 milyar dolar giriş yaşanırken, hisse senedi piyasasında 0,3 milyar dolar çıkış gözlemlendi.

Gelecek dönemde alınacak yeni kararlar, ekonomik dengelerin korunması adına büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stokundaki Artış Devam Ediyor
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira
3
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor
4
TCMB, Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
5
Elektrikte Sübvansiyon Kaldırılıyor: Bakan Bayraktar'dan Açıklama
6
Merkez Bankası Toplantı Özeti: Yurt İçi Talep Enflasyonu Destekliyor
7
Merkez Bankası Rezervleri 167,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!