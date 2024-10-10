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Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte: 156,3 Milyar Dolara Geriledi

TCMB rezervleri 4 Ekim 2023 itibarıyla 1,07 milyar dolar azalarak 156,3 milyar dolara düştü.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:51
Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte: 156,3 Milyar Dolara Geriledi

Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar azalarak 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 62 milyon dolar azalarak 92 milyar 762 milyon dolara düştü. Bu rakam, 27 Eylül'de 93 milyar 824 milyon dolar düzeyindeydi.

Altın rezervleri ise 13 milyon dolar azalışla 63 milyar 553 milyon dolara geriledi. Böylelikle, toplam rezervlerde 1 milyar 75 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

2023 Tarihindeki Rezerv Değişimleri

2023 yılı itibarıyla TCMB rezervleri şu şekilde şekillendi:

  • 27 Ocak 2023: Altın Rezervleri: 50.933 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 76.206 milyon dolar, Toplam Rezervler: 127.139 milyon dolar
  • 24 Şubat 2023: Altın Rezervleri: 49.190 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 71.980 milyon dolar, Toplam Rezervler: 121.170 milyon dolar
  • 31 Mart 2023: Altın Rezervleri: 52.176 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 70.247 milyon dolar, Toplam Rezervler: 122.423 milyon dolar
  • 28 Nisan 2023: Altın Rezervleri: 46.413 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 68.471 milyon dolar, Toplam Rezervler: 114.884 milyon dolar
  • 27 Eylül 2023: Altın Rezervleri: 63.566 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 93.824 milyon dolar, Toplam Rezervler: 157.390 milyon dolar
  • 4 Ekim 2023: Altın Rezervleri: 63.553 milyon dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 92.762 milyon dolar, Toplam Rezervler: 156.315 milyon dolar

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