Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte: 156,3 Milyar Dolara Geriledi

Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar azalarak 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 62 milyon dolar azalarak 92 milyar 762 milyon dolara düştü. Bu rakam, 27 Eylül'de 93 milyar 824 milyon dolar düzeyindeydi.

Altın rezervleri ise 13 milyon dolar azalışla 63 milyar 553 milyon dolara geriledi. Böylelikle, toplam rezervlerde 1 milyar 75 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

2023 Tarihindeki Rezerv Değişimleri

2023 yılı itibarıyla TCMB rezervleri şu şekilde şekillendi: