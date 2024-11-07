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MSCI'den Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi için Değişiklikler

MSCI, Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine yeni hisseler ekledi ve bazılarını çıkardı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:38
MSCI'den Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi için Değişiklikler

MSCI Endeks Değişiklikleri Açıklandı

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelinde önemli endeks değişikliklerini duyurdu. Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiği belirtilirken, 12 hissenin endeksten çıkarıldığı açıklandı.

Değişiklikler 25 Kasım'da Geçerli Olacak

MSCI, bu değişikliklerin 25 Kasım seansı kapanışından itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Küçük Ölçekli Şirketler Endeksine Eklenen Hisseler

Eklenen hisseler:
  • Arçelik
  • Astor Enerji
  • Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
  • Türk Traktör

Çıkarılan Hisseler

Standart endeksten Tofaş Türk Otomobil Fabrikası çıkarılırken, küçük ölçekli şirketler endeksinden ise aşağıdaki hisseler çıkarıldı:

  • Agrotech Teknoloji
  • Alfa Solar Enerji
  • Bosch Fren Sistemleri
  • Can2 Termik
  • Eczacıbaşı Yatırım
  • Kaleseramik
  • Kardemir A Grubu
  • Kordsa Teknik Tekstil
  • Kuştur Kuşadası Turizm
  • Oyak Yatırım
  • Sarkuysan
  • SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri

Analistlerin Değerlendirmeleri

Uzmanlar, bazı uluslararası yatırım fonlarının portföylerini MSCI endeksine göre yönettiklerini ve bu değişikliklerin ardından yatırımcıların pay piyasalarında pozisyonlarını güncellediklerini belirtiyor.

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