MSCI'den Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi için Değişiklikler

MSCI Endeks Değişiklikleri Açıklandı
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelinde önemli endeks değişikliklerini duyurdu. Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiği belirtilirken, 12 hissenin endeksten çıkarıldığı açıklandı.
Değişiklikler 25 Kasım'da Geçerli Olacak
MSCI, bu değişikliklerin 25 Kasım seansı kapanışından itibaren geçerli olacağını duyurdu.
Küçük Ölçekli Şirketler Endeksine Eklenen HisselerEklenen hisseler:
- Arçelik
- Astor Enerji
- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
- Türk Traktör
Çıkarılan Hisseler
Standart endeksten Tofaş Türk Otomobil Fabrikası çıkarılırken, küçük ölçekli şirketler endeksinden ise aşağıdaki hisseler çıkarıldı:
- Agrotech Teknoloji
- Alfa Solar Enerji
- Bosch Fren Sistemleri
- Can2 Termik
- Eczacıbaşı Yatırım
- Kaleseramik
- Kardemir A Grubu
- Kordsa Teknik Tekstil
- Kuştur Kuşadası Turizm
- Oyak Yatırım
- Sarkuysan
- SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri
Analistlerin Değerlendirmeleri
Uzmanlar, bazı uluslararası yatırım fonlarının portföylerini MSCI endeksine göre yönettiklerini ve bu değişikliklerin ardından yatırımcıların pay piyasalarında pozisyonlarını güncellediklerini belirtiyor.