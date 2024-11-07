MSCI'den Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi için Değişiklikler

MSCI Endeks Değişiklikleri Açıklandı

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelinde önemli endeks değişikliklerini duyurdu. Türkiye'nin küçük ölçekli şirketler endeksine 4 yeni hissenin eklendiği belirtilirken, 12 hissenin endeksten çıkarıldığı açıklandı.

Değişiklikler 25 Kasım'da Geçerli Olacak

MSCI, bu değişikliklerin 25 Kasım seansı kapanışından itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Küçük Ölçekli Şirketler Endeksine Eklenen Hisseler

Arçelik

Astor Enerji

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası

Türk Traktör

Çıkarılan Hisseler

Standart endeksten Tofaş Türk Otomobil Fabrikası çıkarılırken, küçük ölçekli şirketler endeksinden ise aşağıdaki hisseler çıkarıldı:

Agrotech Teknoloji

Alfa Solar Enerji

Bosch Fren Sistemleri

Can2 Termik

Eczacıbaşı Yatırım

Kaleseramik

Kardemir A Grubu

Kordsa Teknik Tekstil

Kuştur Kuşadası Turizm

Oyak Yatırım

Sarkuysan

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri

Analistlerin Değerlendirmeleri

Uzmanlar, bazı uluslararası yatırım fonlarının portföylerini MSCI endeksine göre yönettiklerini ve bu değişikliklerin ardından yatırımcıların pay piyasalarında pozisyonlarını güncellediklerini belirtiyor.