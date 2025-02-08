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Muğla Beyaz Mermeri: Dünyanın İkonik Yapılarında Tercih Edilen Doğal Taş

Muğla Beyaz Mermeri, önemli yapılar için tercih edilerek, 60 ülkede talep görüyor. Özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:15
Muğla Beyaz Mermeri: Dünyanın İkonik Yapılarında Tercih Edilen Doğal Taş

Muğla Beyaz Mermeri'nin Yükselişi

2018 yılında coğrafi işaretle tescillenen Muğla Beyaz Mermeri, günümüzde dünyanın önemli yapıların inşasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle Milas, Yatağan ve Kavaklıdere bölgelerinde bulunan mermer ocaklarında üretilen bu özel taş, klima özelliği nedeniyle özellikle Arap ülkelerinin ilgisini çekmektedir.

İthalat ve İhracat Rakamları

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, Muğla Beyaz Mermeri'nin uluslararası alanda marka değeri kazandığını belirtti. Siparişlerin çoğunlukla Muğla White adıyla verildiğini ifade eden Işık, mermerin yaklaşık 60 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Orta Doğu, Avrupa, Rusya, ABD, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülkeden talep gördüğünü ekledi.

Özgün Özellikleri ve Kullanım Alanları

Muğla Beyaz Mermeri'nin kendine has özelliği olan klima etkisi, Arap ülkeleri için büyük önem taşıyor. Sıcak iklim koşullarında serin bir ortam sağlamak amacıyla tercih edilen bu taş, mimari projelerde de sıklıkla kullanılıyor. Işık, "Binaların dış cephelerinde bu taşın kullanımı, insanların rahat hissetmeleri bakımından oldukça kritik. Muğla Beyazı, klima fonksiyonu sayesinde bu noktada öne çıkıyor," dedi.

Uluslararası Yapılardaki Yeri

Muğla Beyaz Mermeri, dünya çapında yaşayan önemli projelerde de yer alıyor. Işık, şu şekilde devam etti: "Bu mermer, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ve Aliyev'in Başkanlık Sarayı gibi prestijli yapılar ile ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatlarında kullanıldı. Rusya gibi soğuk iklimlerde de yüksek sağlamlığı nedeniyle tercih edilmektedir."

Üretim Kapasitesi ve Gelecek Beklentileri

Bölgedeki aylık üretimin yaklaşık 35 bin metreküp olduğunu ifade eden Işık, bu miktarın 650 bin metrekarelik kısmının bitmiş ürün olarak pazara girdiğini aktardı. Ayrıca, Işık, "Muğla Beyazı"ndan sonra Ege Gümüş mermerinin de ihracatta önemli bir yer edindiğine dikkat çekti.

Muğla'da 2018'de coğrafi işaretle tescillenen "Muğla Beyaz Mermeri", dünyanın önemli yapılarının...

Muğla'da 2018'de coğrafi işaretle tescillenen "Muğla Beyaz Mermeri", dünyanın önemli yapılarının inşasında kullanılıyor. Milas-Yatağan-Kavaklıdere hattı boyunca uzanan çok sayıdaki mermer ocağında üretilen mermere, klima özelliğinden dolayı özellikle Arap ülkeleri rağbet gösteriyor.

Muğla'da 2018'de coğrafi işaretle tescillenen "Muğla Beyaz Mermeri", dünyanın önemli yapılarının...

Muğla'da 2018'de coğrafi işaretle tescillenen "Muğla Beyaz Mermeri", dünyanın önemli yapılarının inşasında kullanılıyor. Milas-Yatağan-Kavaklıdere hattı boyunca uzanan çok sayıdaki mermer ocağında üretilen mermere, klima özelliğinden dolayı özellikle Arap ülkeleri rağbet gösteriyor.

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