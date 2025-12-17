DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Muğla’da Tarım Danışmanları Teknik Komite Toplantısı — 2025 Destekleri

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan Teknik Komite Toplantısı'nda 2025 yayım-danışmanlık faaliyetleri, 294 bin TL destek ve 2026 başvuru tarihleri konuşuldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:29
Muğla’da Tarım Danışmanları Teknik Komite Toplantısı — 2025 Destekleri

Muğla’da Tarım Danışmanları Teknik Komite Toplantısı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Faaliyetleri kapsamında görev yapan tarım danışmanlarıyla Teknik Komite Toplantısı düzenlendi.

Toplantı Detayları

Toplantı, İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Muğla genelinde faaliyet gösteren tarım danışmanlarının katıldığı oturumda sahada yürütülen yayım ve danışmanlık faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Danışman Dağılımı ve Destekler

2025 yılı içerisinde Muğla genelinde toplam 7 tarım danışmanı görev yaptığı; bu danışmanların 3’ünün Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, 3’ünün Milas Ziraat Odası bünyesinde ve 1 tarım danışmanının serbest olarak hizmet verdiği açıklandı. Tarımsal üreticilere yönelik yürütülen yayım ve danışmanlık faaliyetleri için Bakanlık tarafından 2025 yılı kapsamında toplam 294 bin TL destek sağlandı.

2026 Desteği İçin Başvuru Çağrısı

2026 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanmak isteyen ziraat odaları, üretici örgütleri ve serbest tarım danışmanlarının 15 Aralık 2025 - 09 Ocak 2026 tarihleri arasında il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği açıklandı.

Değerlendirme ve Görüş Alışverişi

Teknik Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, destekleme süreci ve sahadaki uygulamalar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE, TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA GÖREV...

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE, TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN TARIM DANIŞMANLARIYLA TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE, TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA GÖREV...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat Howard Lutnick ile Görüştü — 100 Milyar ABD Doları Hedefi
2
Samsun’da motorlu kara taşıtı sayısı 39 bin 838 arttı
3
Hisarcıklıoğlu: DTO Başkanı Uğur Erdoğan Denizli’yi Paris‑Berlin‑Londra Seviyesine Taşıdı
4
Baunorm (Meta Endüstri) Bilecik’te Fibercement Kapasitesini 100 bin m³’ye Taşıyor
5
Sarıgöl Karacaali’de Valilik Yaptı, Belediye Söküp Gitti: Mezarlık Yolu Onarılmadı
6
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: En Yüksek 2,995 Lira

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor