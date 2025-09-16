New York Borsası Fed İndirim Beklentileriyle Hafif Yükseldi

New York borsası, Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler ve FOMC toplantısı öncesinde açılışı hafif yükselişle gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:11
New York Borsası Fed İndirim Beklentileriyle Hafif Yükseldi

New York borsası Fed indirim beklentileriyle hafif yükseldi

Piyasa açılışı ve endeksler

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 45.919,54 puana tırmandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 6.624,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 22.397,49 puana çıktı.

FOMC toplantısı ve Fed'in yönü

Fed'in bugün başlayacak 2 günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yatırımcıların odağında yer aldı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantıdan çıkacak ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, para politikasının geleceği açısından önem taşıyor.

Yönetim ve hukuki gelişmeler

Fed yönetimiyle ilgili haber akışı da yakından izlendi. ABD Senatosu, dün Başkan Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran'ın göreve atanmasını onayladı.

ABD'de Temyiz Mahkemesi ise Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti.

Makroekonomik veriler

Bugün açıklanan makro veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Buna göre, ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 arttı ve beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflık ve tarifelerin yol açtığı fiyat artışları nedeniyle tüketicilerin harcama ivmesinin yavaşlayabileceğine dikkat çekti.

Sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 artış kaydederken, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri aylık bazda yüzde 0,3'er artış gösterdi.

Kurumsal haberler

Kurumsal tarafta, Oracle'ın hisseleri, TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak konsorsiyumda yer aldığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Uyumlu Yönetmelik: Motorlu Araçlar ve Römork Güvenliği Yenilendi
2
New York Borsası Fed İndirim Beklentileriyle Hafif Yükseldi
3
ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 arttı
4
ECMA Kongresi 16 Yıl Sonra İstanbul'da: "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak"
5
Türkiye ile Kanada Sürdürülebilir Madencilik Protokolü İmzaladı
6
Türk Dünyası Sigorta Birliği Şuşa’da İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
7
Kayseri'de 1,5 Ton Mühürsüz Et İmha Edildi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa