New York Borsası Fed İndirim Beklentileriyle Hafif Yükseldi

New York borsası Fed indirim beklentileriyle hafif yükseldi

Piyasa açılışı ve endeksler

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 45.919,54 puana tırmandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artarak 6.624,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 22.397,49 puana çıktı.

FOMC toplantısı ve Fed'in yönü

Fed'in bugün başlayacak 2 günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yatırımcıların odağında yer aldı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantıdan çıkacak ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, para politikasının geleceği açısından önem taşıyor.

Yönetim ve hukuki gelişmeler

Fed yönetimiyle ilgili haber akışı da yakından izlendi. ABD Senatosu, dün Başkan Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran'ın göreve atanmasını onayladı.

ABD'de Temyiz Mahkemesi ise Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti.

Makroekonomik veriler

Bugün açıklanan makro veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Buna göre, ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 arttı ve beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflık ve tarifelerin yol açtığı fiyat artışları nedeniyle tüketicilerin harcama ivmesinin yavaşlayabileceğine dikkat çekti.

Sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 artış kaydederken, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri aylık bazda yüzde 0,3'er artış gösterdi.

Kurumsal haberler

Kurumsal tarafta, Oracle'ın hisseleri, TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak konsorsiyumda yer aldığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.