New York Borsası, Trump'ın Açıklamalarıyla Yükselişe Geçti

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Endekslerdeki Son Durum

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artarak 44.470,41 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 6.066,44 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,98 kazançla 19.714,27 puana çıktı.

Gümrük Vergisi Açıklaması ve Piyasalara Etkisi

Trump, ülkeye gelen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife getirileceğini belirtirken, bu durum çelik üreticilerinin hisselerinde önemli artışlara yol açtı. Bu gelişmeler, aynı zamanda borsa üzerinde pozitif bir seyrin gözlemlenmesine neden oldu.

İstihdam Verileri ve Fed Beklentileri

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan tarım dışı istihdam verileri, iş gücü piyasasının sağlam durduğuna işaret etti. Bu verilerin akabinde, para piyasalarında Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair beklentiler öne çıktı.

Önemli Gelişmeler ve Analist Görüşleri

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını hatırlatarak, ticari gerilimlerin piyasalarda belirleyici olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunum ve ocak ayı enflasyon verilerinin yatırımcılar tarafından beklendiği de ifade edildi.

Tüketici Beklentileri ve Kurumsal Performans

Fed'in New York Şubesinin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde %3 olarak kaldı. Kurumsal tarafta ise çelik üreticisi US Steel hisseleri yüzde 5'e yakın, Cleveland-Cliffs hisseleri yüzde 18, Nucor hisseleri yüzde 5 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa da yüzde 2 değer kazandı.

Bugün bilançosunu açıklayan McDonald's, ABD'deki karşılaştırılabilir satışlarının beklenenden daha fazla düşmesine rağmen, şirketin hisseleri yaklaşık %5 artış gösterdi.