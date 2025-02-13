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New York Borsası Yükselişle Açıldı: Üretici Enflasyonu Beklentileri Aştı

New York Borsası, üretici enflasyonu verilerinin ardından yükselişle açılarak yatırımcıları sevindirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:58
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Üretici Enflasyonu Beklentileri Aştı

New York Borsası Yükselişle Güne Başladı

New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin yayımlanmasının ardından güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla 44.425,94 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerinde Artış

Aynı zamanda S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artış göstererek 6.060,59 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 19.696,92 puana yükseldi. ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti, bu durum piyasada pozitif bir seyir izlenmesine yol açtı.

Üretici Fiyat Endeksi Yükseldi

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Analistler, üretici enflasyonu verilerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın enflasyonla mücadele sürecini olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırdığını belirtti.

İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 8 Şubat ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda. Bu veriler, ülkenin iş gücü piyasasındaki sağlamlığın sürdüğünü gösteriyor.

10 Yıl Vadeli Hazine Tahvili Faizleri

Yayımlanan veriler sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4,62 seviyesine çıkarken, daha sonra yüzde 4,55'e kadar düştü. Analistler, yatırımcıların Trump'ın mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri açıklamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade ediyor.

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