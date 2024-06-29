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Nissan ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! O modelinde kaçmaz fırsat

Yeni bir araba hayali kuranlar, Nissan bayilerine akın ediyor. Qashqai modellerinde uygulanan kampanya sayesinde, ikinci el araç fiyatlarına kıyasla çok daha avantajlı fiyatlarla sıfır kilometre araç sahibi olma fırsatı doğdu. İşte bu benzersiz kampanyanın ayrıntıları...

Yayın Tarihi: 29.06.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 06:55
Nissan ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! O modelinde kaçmaz fırsat

Türkiye otomobil pazarında, Nissan'ın yeni Qashqai modeli, önceki versiyonuna göre daha cazip fiyat etiketiyle yerini aldı. Haziran ayının başlarında, 1.3 DIG-T 158 HP X-Tronic CVT Designpack temel paket versiyonu, daha önceki modelin 1.983.300 TL olan fiyatından büyük bir indirimle, 1.799.900 TL fiyatla satışa sunuldu. Bu fiyat avantajı, yeni Qashqai'nin sadece güncel teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda ekonomik fiyatlandırmasıyla da tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Nissan Qashqai

Nissan'ın amiral gemisi Qashqai'nin en lüks versiyonu olan Platinum Premium 4X4, piyasaya sürülmesiyle birlikte, önceki modelin Haziran ayı başlangıç fiyatı 2.390.700 TL'den daha ekonomik bir fiyatla, 2.319.900 TL'ye tüketicilere sunuldu. Yeni Qashqai'nin, mevcut modellerin fiyatlarından daha uygun olması, otomobil severler arasında büyük bir heyecan yaratmaya aday görünüyor.

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