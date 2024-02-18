O çalışanlara 42 bin TL giyim yardımı! Duyanın kulaklarını kanatan dev ödeme

TRT ile Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) arasında yapılan müzakereler sonucunda, 2024-2025 dönemini kapsayan giyim yardımında artış kararı alındı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ile Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, 'TRT Giyim Yardımı Usul ve Esasları' sözleşmesini imzaladılar.

Yapılan anlaşma doğrultusunda, 2024 yılı için giyim yardımı miktarı 42.000 Türk Lirası olarak belirlendi. 2025 senesinde ise bu miktarın 50.000 Türk Lirasına yükseltileceği açıklandı.