O işlemi yapan emeklilere tek koşulla 5000 TL ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor

Ziraat Bankası, emeklilerin maaş artışlarının yetersiz olduğu bir dönemde önemli bir girişimde bulunarak özgün bir maaş promosyonu kampanyasını hayata geçirdi. Kamu bankalarının genel prensiplerine rağmen Ziraat Bankası, özel olarak emeklilere yönelik maaş promosyonları sunarak mali destek sağlıyor. Bu kampanya çerçevesinde ödemeler, emekli maaşı miktarına göre aşağıda belirtildiği şekilde yapılmaktadır:





3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 5.000 TL maaş promosyonu ödemesi.

Ayrıca, Ziraat Bankası'nın bu kampanyasından yararlanan emekli maaş müşterilerine 5.000 TL'lik mini kredi fırsatı sunuluyor. Düşük faiz oranlarıyla sağlanan bu kredi, emeklilerin maaş promosyonlarıyla birleşerek anında 10.000 TL nakit ödeme olanağı sağlıyor. Bu adım, emeklilere mali rahatlama getiren bir müjde niteliğindedir.