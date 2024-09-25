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OECD, Küresel Ekonomi İçin Büyüme Tahminini Yükseltti

OECD, global ekonominin 2023'te %3,2 büyümesini öngördü. Hizmet sektörü güçlü kalırken, enflasyon ve jeopolitik riskler iş barışı için tehdit oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:00
OECD, Küresel Ekonomi İçin Büyüme Tahminini Yükseltti

OECD Büyüme Tahminini Yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya genelinde devam eden dezenflasyon sürecinin, reel gelirlerin iyileşmesi ve gevşeyen para politikalarının talebi destekleyeceği beklentisiyle 2023 yılı küresel büyüme tahminini %0,1 oranında artırarak %3,2’ye çıkardı. Kurum, Ekonomik Görünüm Raporunu "Köşeyi Dönmek" temasıyla yayımladı.

Küresel Ekonomideki Gelişmeler

Küresel üretim artışı dirençli bir şekilde devam ederken, enflasyonda da düşüş süreci yaşanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Birleşik Krallık gibi G20 ülkelerinde güçlenmiş büyüme gözlemlenmektedir. Buna karşın, bazı ülkeler arasında Almanya gibi zayıf büyüme yaşayan ekonomiler de dikkat çekmektedir.

Hizmet Sektörü ve Enflasyon

Özellikle hizmet sektörü, ekonomik aktivitedeki güçlü performansını sürdürmekte. Reel ücretlerdeki artış hanehalkı gelir ve harcamalarını olumlu etkilerken, birçok ülkede satın alma gücünün hâlâ salgın öncesi seviyelere ulaşmadığı belirtilmektedir.

Küresel Ticaret ve İhracat Siparişleri

Küresel ticarette beklenenden daha hızlı bir toparlanma gözlemlenirken, nakliye maliyetleri yüksek seviyelerde kalmaya devam etmektedir. İhracat siparişleri ise ılımlı bir seyir izlemektedir. Mal fiyatları düşerken, birçok ülkede hizmet sektöründeki maliyetler ve fiyat baskıları işletmeler üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

OECD'nin Tahminleri ve Uyarıları

OECD, 2025 yılı için de %3,2 büyüme tahminini korumaktadır. Öte yandan, Amerika ekonomisine ilişkin büyüme tahmini %2,6, Avro Bölgesi için ise %0,7 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Çin ekonomisinin %4,9 büyümesi beklenmektedir.

OECD, jeopolitik ve ticari risklerin yatırımlara olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarırken, iş gücü piyasalarının soğumasının sürdüğü ifade edilmiştir. Bu durum, ekonomik büyümenin beklenenden daha keskin bir yavaşlamasına neden olabilir.

Türkiye Ekonomisi Üzerine Değerlendirme

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin bu yıl %3,2 büyüme tahminini %0,2 aşağı yönlü revize etti, 2025 için ise %3,1 olarak belirledi. Enflasyonun gelişmiş ekonomilerden daha yüksek seyredeceği öngörülmekte, Türkiye'de enflasyonun çift haneli rakamlarda kalması bekleniyor. OECD, sıkı para politikasının 2025 boyunca sürdürülmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

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