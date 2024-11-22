Omsan Logistics, 'Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları Ödülü'nü Kazandı

Omsan Logistics, Lojistik Dünyasında Öne Çıkıyor

OYAK Şirketlerinden Omsan Logistics, bu yıl 15'inci kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde, 'Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) Ödülü''ne değer bulundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, lojistik sektörünün prestijli organizasyonlarından Atlas Lojistik Ödülleri, Logitrans Fuarı'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Taşımacılıkta Geniş Bir Yelpaze

Omsan Logistics, tahıl, cevher, çimento ve demir çelik gibi farklı sektörlere dökme ve genel kargo yükleri'nin taşınmasında lojistik ve liman hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanı sıra, proje bazlı parsiyel açık yük taşımaları da gerçekleştiriyor. Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, ABD, Brezilya ve Uzak Doğu limanlarına taşımalar gerçekleştiren Omsan Logistics, Türk limanları arasında yapılan dökme yük taşımacılığında 'taşıma hacmi en büyük firma' unvanını korumaktadır.

Multimodal Taşımacılık ve Sürdürülebilirlik

Omsan Logistics, kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu, intermodal taşımacılığı servisleri sunmakta olup, serbest ve gümrüklü depolama, mikro dağıtım, otomotiv lojistiği, enerji lojistiği, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta gibi geniş bir yelpazede yurt içi ve dışında hizmet veriyor. Uçtan uca hizmet verme prensibi ve multimodal taşımacılık yetkinliğiyle yenilikçi ve alternatif çözümler geliştiren Omsan Logistics, iş ortaklarının taleplerine uygun olarak hava, deniz, kara ve demir yolu taşımacılığı kombinasyonu ile optimal bir hizmet ağı oluşturuyor.

Yeşil Lojistik İçin Adımlar

Türkiye'nin demir yolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi olan Omsan Logistics, sürdürülebilirlik alanında somut adımlar atıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kombine Taşımacılık Yönetmeliği' kapsamında Yeşil Lojistik Belgesi'ne de sahip olan Omsan Logistics, sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm iş süreçlerinde yaygınlaştırıyor.

Omsan Logistics, deniz yolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını düzenli olarak artırırken, büyüme stratejisinin merkezinde yer alan çevreci yaklaşımı ve sunduğu hizmetlerle karbon salımının azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

OYAK Şirketlerinden Omsan Logistics, bu yıl 15'inci kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde, "Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) Ödülü"ne değer bulundu.

OYAK Şirketlerinden Omsan Logistics, bu yıl 15'inci kez düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri'nde, "Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) Ödülü"ne değer bulundu.