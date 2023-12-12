Otomobil almak isteyenler oh çekecek: Tarih uzatıldı

Otomobil satışlarında önemli bir düzenleme hayata geçirildi. İkinci el araç alım satımında uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" süresi, başlangıçta 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ancak alınan yeni bir kararla, bu sınırlama süresi 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

Bu düzenleme, özellikle ikinci el araç ticaretiyle uğraşanları yakından ilgilendiriyor. Başlangıçta getirilen "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralı, ikinci el araçların sıfır araç fiyatı üzerinde satılmasını engellemeyi hedefliyordu. Ancak yaşanan değişiklikle birlikte, bu kısıtlamanın 1 Ocak 2024'te sona ermesi yerine, 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.





Ayrıca, yönetmelikteki değişiklikle 15 Temmuz 2023 tarihinde başlayan ikinci el araçların sıfır araç fiyatı üzerinde satılmasını önleyen kısıtlama da aynı tarihe kadar uzatıldı. Bu kararın temel amacı, ikinci el araç piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı önlem almak ve tüketicileri korumak olarak açıklandı.

Yapılan bu düzenlemenin, otomotiv sektöründeki satışlara ve ikinci el araç piyasasındaki rekabete nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde dikkatle takip edilecek.