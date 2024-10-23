Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödül Töreni İzmir'de Gerçekleşti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 37 milyar dolara yaklaşan ihracat hedefiyle otomotiv sektörünün 2024'ü başarıyla kapatacağını duyurdu.

Yarışmanın Önemi ve Katkıları

OİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreni İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde düzenlendi. Çelik, törende yaptığı konuşmada:

"Otomotiv endüstrisi ve imalat sanayisi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı ve son 17 yılda ihracat şampiyonu oldu."

İhracat ve Üretim Verileri

Çelik, sektörün 2023'ta 1,47 milyon araç ürettiğini ve bu araçların yüzde 75'inin ihraç edildiğini vurguladı.

"2024 yılını iyi bir ihracatla kapatmak için hedefimiz 39 milyar dolardı; ancak enflasyonla mücadele süreci bize bazı zorluklar yarattı."

Yüksek Kalite ve Yenilikçilik

Yerli üretim oranlarının bazı araç gruplarında yüzde 80 seviyesine ulaştığını paylaşan Çelik, kalitenin gün geçtikçe arttığını belirtirken, Ömer Burhanoğlu da yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Burhanoğlu, bu yıl yarışmanın ilk 5'ine giren projelere toplamda 3 milyon lira ödül verileceğini açıkladı.

Önemli İsimler ve Paneller

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, otomotiv endüstrisinin AR-GE ve yenilikçilikte öncü olduğunu belirtirken, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti iletti ve yarışmaya katılan öğrencilerinin başarılarından bahsetti.

Dereceye Giren Projeler

Törende "Şehir İçi Ulaşımın Geleceği" ve "Şehir İçi Hareketlilik Sistemlerinde Regülasyonlar" konulu paneller de gerçekleştirildi. Başarılı projeler arasında Pomeco, Fire-Stopper, BBA VTOL, Digiforming ve Genoride yer aldı ve ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreni, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirildi. Törene Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik (sağ 3), Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar (sol 2), İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran (sol 3), Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi (sağda) , sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın ödül töreni, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirildi. Törene Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik (sağ 3), Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu (sağ 2), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar (sol 2), İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran (sol 3), Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi (sağda) , sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.