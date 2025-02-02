Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Baykar'dan 122 Başarıya Ödül

Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Baykar, yıl boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan personelini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri törenini gerçekleştirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen törende, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 2024'te gerçekleştirilen çalışmalarla ödüle layık görülen 122 kişi, ödüllerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan aldı.

Başarılar ve Ödüller

Törenin ilk bölümünde, Baykar'ın sürekli gelişim ve eğitime verdiği önemi temsil eden 20 haftalık Baykar MBA programı başarıyla tamamlayan ilk 3'e ödülleri takdim edildi. Ardından yılın birim, grup ve takım liderleri ile personelleri ödüllerini aldı. Ömer Bayraktar dahil 10 isme ise Baykar Özel Ödülü verildi.

Selçuk Bayraktar'ın Açıklamaları

Tören sırasında konuşan Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI-C'nin ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını belirtti. "Bayraktar AKINCI, 50 bin uçuş saatini tamamladı ve 100 bin saate yaklaştı," dedi. Ayrıca Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi'nin yeni ürünler olarak tanıtıldığını ifade etti.

2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA'nın 10 bin uçuş saatini doldurarak emekliye ayrıldığını hatırlatan Bayraktar, "Jandarma Genel Komutanlığında göreve başlayan bir Bayraktar TB2 daha 10 bin saati başarıyla tamamladı," diye konuştu. Ayrıca yeni nesil Bayraktar KIZILELMA üretim prototipinin ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını belirtti.

Dünya İHA Pazarındaki Başarılar

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin dünya İHA pazarının %65'ine, Baykar'ın ise bu pazarın %60'ına sahip olduğunu belirtti. Baykar, son 4 yıldır dünyanın en büyük SİHA firması unvanını elinde tutuyor. Ayrıca, İtalya'nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışının onaylandığını ve Avrupa'da insanlı hava araçları faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı.

Gelecek Hedefleri ve Yenilikler

Bayraktar, 2024 yılında KIZILELMA'nın seri üretim çalışmalarının devam edeceğini ve Bayraktar TB3 SİHA'nın hem karada hem de denizde görev alacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, her iki projede de ilerlemeler kaydedileceği vurgulandı. Ayrıca, T3 Vakfı ve KÜME Vakfı'nın geliştirdiği dünyanın ilk yapay zeka destekli açık kaynaklı dijital ansiklopedisi Küre'nin yayına alınacağı da duyuruldu.

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törene katılarak konuşma yaptı.

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törene katılarak konuşma yaptı.