DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.540.604,26 2,27%

Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Baykar'dan 122 Başarıya Ödül

Baykar, Özdemir Bayraktar Ödülleri'nde 122 kişiyi ödüllendirdi. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin İHA pazarındaki başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 16:24
Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Baykar'dan 122 Başarıya Ödül

Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Baykar, yıl boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla öne çıkan personelini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri törenini gerçekleştirdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen törende, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde 2024'te gerçekleştirilen çalışmalarla ödüle layık görülen 122 kişi, ödüllerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan aldı.

Başarılar ve Ödüller

Törenin ilk bölümünde, Baykar'ın sürekli gelişim ve eğitime verdiği önemi temsil eden 20 haftalık Baykar MBA programı başarıyla tamamlayan ilk 3'e ödülleri takdim edildi. Ardından yılın birim, grup ve takım liderleri ile personelleri ödüllerini aldı. Ömer Bayraktar dahil 10 isme ise Baykar Özel Ödülü verildi.

Selçuk Bayraktar'ın Açıklamaları

Tören sırasında konuşan Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI-C'nin ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını belirtti. "Bayraktar AKINCI, 50 bin uçuş saatini tamamladı ve 100 bin saate yaklaştı," dedi. Ayrıca Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi'nin yeni ürünler olarak tanıtıldığını ifade etti.

2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA'nın 10 bin uçuş saatini doldurarak emekliye ayrıldığını hatırlatan Bayraktar, "Jandarma Genel Komutanlığında göreve başlayan bir Bayraktar TB2 daha 10 bin saati başarıyla tamamladı," diye konuştu. Ayrıca yeni nesil Bayraktar KIZILELMA üretim prototipinin ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını belirtti.

Dünya İHA Pazarındaki Başarılar

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin dünya İHA pazarının %65'ine, Baykar'ın ise bu pazarın %60'ına sahip olduğunu belirtti. Baykar, son 4 yıldır dünyanın en büyük SİHA firması unvanını elinde tutuyor. Ayrıca, İtalya'nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışının onaylandığını ve Avrupa'da insanlı hava araçları faaliyetlerine başlayacaklarını açıkladı.

Gelecek Hedefleri ve Yenilikler

Bayraktar, 2024 yılında KIZILELMA'nın seri üretim çalışmalarının devam edeceğini ve Bayraktar TB3 SİHA'nın hem karada hem de denizde görev alacağını ifade etti. Bunun yanı sıra, her iki projede de ilerlemeler kaydedileceği vurgulandı. Ayrıca, T3 Vakfı ve KÜME Vakfı'nın geliştirdiği dünyanın ilk yapay zeka destekli açık kaynaklı dijital ansiklopedisi Küre'nin yayına alınacağı da duyuruldu.

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği...

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törene katılarak konuşma yaptı.

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği...

Baykar'ın yıl boyunca yaptıkları çalışma ve başarılarıyla öne çıkan personellerini ödüllendirdiği Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törene katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özdemir Bayraktar Ödülleri Sahiplerini Buldu: Baykar'dan 122 Başarıya Ödül
2
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Duyuruldu
3
İsveç Merkez Bankası, Ekonomik Zayıflık Nedeniyle Faiz İndirimine Gitti
4
Ziraat Bankası 800 TL dağıtıyor! Nakit para şansı için son 7 gün
5
Fiat bu modelini ikinci el fiyatına düşürdü! İşte o yüz güldüren fiyat listesi!
6
İTO: Ocakta En Çok Fiyatı Artan ve Azalan Ürünler Duyuruldu
7
Türkiye Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Bilanço Açıklandı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı