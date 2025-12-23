DOLAR
Pegasus Hava Yolları, Chelsea'nin Resmi Havayolu Partneri Oldu

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü ile global ortaklık kurdu; erkek ve kadın takımlarının resmi havayolu partneri olarak uluslararası pazarlarda yeni kampanyalar planlıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:41
Pegasus Hava Yolları, Chelsea'nin Resmi Havayolu Partneri Oldu

Pegasus Hava Yolları, Chelsea ile Global Ortaklığa İmza Attı

Türk havacılık markası, Chelsea’nin erkek ve kadın takımlarının Resmi Havayolu Partneri oldu

Pegasus Hava Yolları, dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübü ile gerçekleştirdiği global ortaklıkla uluslararası marka yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

Anlaşma kapsamında Pegasus, Chelsea Futbol Kulübü’nün erkek ve kadın futbol takımlarının Resmi Havayolu Partneri oldu. İş birliği, Chelsea’nin güçlü global erişimi ve geniş taraftar kitlesiyle desteklenerek; öncelikli yurt dışı pazarlarda yenilikçi iletişim kampanyaları hayata geçirilmesini hedefliyor.

Onur Dedeköylü, Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu iş birliğiyle yenilikçilik, küresel büyüme ve insanları birbirine bağlama vizyonunu paylaşan iki güçlü marka bir araya geliyor. Futbolun evrensel gücüyle, global marka yolculuğumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Chelsea’nin global taraftar kitlesi, bizim uluslararası erişimimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Birleşik Krallık, beş farklı noktaya uçtuğumuz ve büyümeyi sürdürdüğümüz önemli pazarlarımızdan biri. Chelsea Futbol Kulübü iş birliğiyle taraftarlar ve misafirlerimiz için ilham veren deneyimler oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Oliver Boden, Chelsea Futbol Kulübü İş Ortaklıkları Satış Direktörü ise şu ifadeleri kullandı: "Pegasus Hava Yolları’nın son yıllardaki büyüme performansı ve seyahati herkes için erişilebilir kılma vizyonu son derece etkileyici. Hava yolu sektörünü dönüştürme hedefleri ve filo yatırımları, ne kadar büyük düşündüklerini açıkça ortaya koyuyor. Şirket ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyor; yolculuklarının bir sonraki aşamasında onları desteklemeyi ve birlikte benzersiz bir ortaklık inşa etmeyi hedefliyoruz".

İş birliği, Pegasusun uluslararası erişimini Chelseanin global taraftar kitlesiyle buluşturarak marka görünürlüğünü artırmayı ve yolcu deneyimlerinde yeni uygulamalar sunmayı amaçlıyor.

