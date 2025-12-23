Pertek'te Kırsalda Bereket: Nazım Solmaz'ın İşletmesine 30 Baş Angus Düve

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Pertek'te somut sonuçlar veriyor

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Pertek'in Pınarlar Köyü'nde bulunan Veteriner Hekim Nazım Solmaz'a ait işletmeye Angus ırkı 30 baş gebe etçi düve teslim edildi.

Projeyi yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı hedef olarak kırsalda hayvancılığın güçlendirilmesini, üretimin artırılmasını ve genç girişimcilerin desteklenmesini gösteriyor. Pertek'teki işletme ziyareti, İl Müdürü Yavuz Suat Pala tarafından gerçekleştirildi.

Ziyarette yetkililer, teslim edilen hayvanların bir yıllık TARSİM sigorta bedelinin bakanlık tarafından karşılandığını ve işletmeye aylık 22 bin 500 lira bakım ve yem desteği sağlandığını bildirdi.

İşletmedeki hayvan varlığı, doğan iki buzağıyla birlikte 32 başa ulaşırken, proje desteklerinin kırsalda üretim ve sürdürülebilir hayvancılığa önemli katkı sunduğu vurgulandı.

