Peugeot bu modellerinde yok artık dedirten fiyatı açıkladı! 2024'te bu fiyatları mumla aratacak

Araç almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun! Tüm detaylar haberimizde.

Peugeot bu modellerinde yok artık dedirten fiyatı açıkladı! 2024'te bu fiyatları mumla aratacak
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Peugeot son kampanyalı fiyatlarını paylaştı! 2024 senesinde bu fiyatlar hayal olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PEUGEOT GÜNCEL ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Araç sahibi olma hayali kuranların en çok tercih ettiği markalardan biri olan Peugeot 2008 model yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peugeot 2008 model paketleri arasında Active Prime paketi en ucuza satılan paket olarak biliniyor. Paket içinde 8 ileri tam otomatik şanzıman, 130 beygir güç üreten 1.2 litre benzin motor yer alıyor. Model 434 litre bagaja sahip ve B-SUV modeller arasında yeterli bir bagaj hacmi olarak biliniyor. 

peugeot 208 güncel araç fiyat listeleri

Kullanıcılar günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Arka koltuklar yatırılırsa bagaj hacmi 1.467 litreye kadar yükselebiliyor. Peugeot 2008 model paketleri güncel fiyat listesi şu şekilde;

-ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.423.000 TL

-ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.540.000 TL

-GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.730.000 TL

-ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 1.563.000 TL

-ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 1.634.500 TL

-GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.835.000 TL

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