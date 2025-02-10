Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları, BIST 100 Endeksi

Piyasalardaki Son Durum

İstanbul serbest piyasasında dolar, 36,0100 liradan işlem görürken, avro 37,1870 liradan satılmaktadır.

BIST 100 Endeksinde Düşüş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 azalışla 9.902,31 puana geriledi. Cuma günü 9.951,65 puandan kapanan endeks, yeni haftaya 10,41 puan ve %0,10 artışla 9.962,07 puandan başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre %0,50 ve 49,34 puan azalarak 9.902,31 puana düştü. Gün içerisinde endeksin en düşük seviyesi 9.891,70 en yüksek seviyesi ise 9.983,21 puan olarak kaydedildi.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi %0,30, sanayi endeksi %0,29, teknoloji endeksi %2,71 ve mali endeks %0,09 değer kaybı yaşadı. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı değer kazanırken, 57'si değer kaybetti.

En çok işlem gören hisseler arasında ise Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding ve ASELSAN yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı %1,5 artışla 2.903 dolara yükseldi. Aynı zamanda Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,9 artarak 75,2 dolardan işlem görmekte.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0100 liradan, avro ise 37,1870 liradan alıcı buluyor.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %35,96, bileşik getirisi ise %39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Para Piyasası Durumu

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0330, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 152,2 düzeyinde işlem görmektedir.