PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı

Art arda gelen fiyatlar ve yüksek enflasyon insanların cüzdanlarına ağır bir yük bindirirken, kışın gelmesiyle birlikte halk ekonomik açıdan zor durumda kaldı.

PTT bu şartı sağlayana ayda 2000 TL ödüyor! Sosyal yardım başladı
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Kış yaklaşırken ve insanlar doğalgaz fiyatlarından bunalırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğalgaz tüketimine yönelik tüketim desteğinin ayrıntılarını açıkladı.

İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara doğalgaz tüketimine ilişkin tüketim desteği ödenmeye devam ediliyor. Bu kapsamda başvuru koşulları merak ediliyor ve sorgulanıyor. Peki doğal gaz tüketim teşviklerinden kimler yararlanıyor? Başvuru nasıl yapılıyor? İşte detaylar..

Art arda gelen fiyatlar ve yüksek enflasyon insanların cüzdanlarına ağır bir yük bindirirken, kışın gelmesiyle birlikte halk ekonomik açıdan zor durumda kaldı. Doğalgaz fiyatlarından etkilenen vatandaşlar artık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu doğalgaz tüketim desteği hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor.

doğalgaz tüketim desteği

Bakanlığın Doğal Gaz Tüketim Desteği Programından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir;

- Türk vatandaşı olunması,

- e-Devlet Kapısı üzerinden finansman programlarına başvuruda bulunulması,

- Doğalgaz arzı olan bir ilçede/şehirde ikamet etmek,

- Ev adresinizde faturalı veya ön ödemeli sayaca bağlı doğalgaz aboneliğinizin olması.

htiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok destekten biri de doğalgaz tüketimine yönelik destek olup, vatandaşlar 8 ay boyunca aylık 2.500 TL'ye kadar bu destek ödemesinden yararlanabiliyor. Vatandaşlar doğalgaz desteğine -devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapanlar kimlik doğrulaması yaparak başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

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