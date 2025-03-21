PTT, Ramazan Bayramı İçin Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı Sundular

PTT'den Ramazan Bayramı Anma Pulu ve Zarfı

PTT AŞ, herkesin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı için özel bir anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunarak filatelistlerin ilgisini çekti.

Ürün Detayları ve Satış Noktaları

PTT'den yapılan açıklamaya göre, 36x52 milimetre boyutunda olan ve 35+1 lira bedelinde satışa sunulan anma pulu, 71 lira bedelli ilk gün zarfının çerçevesinde yer alıyor. Bu filatelik ürünler, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Özel İlk Gün Damgası

Satışa sunulan bu özel ürünlerin yanı sıra, PTT Pul Müzesi'nde, "Ramazan Bayramı 21.03.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı. Bu durum, bayramın coşkusunu daha da artırmayı hedefliyor.

Tüm filatelistler ve bayramseverler, bu eşsiz ürünleri kaçırmamak için PTT iş yerlerine ve web sitesine göz atmayı ihmal etmemeli.