Rekabet Kurulu, Güç Transformatörü Sektöründeki 9 Şirkete 537 Milyon Lira Ceza Kesti

Rekabet Kurulu, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkete toplam yaklaşık 537,2 milyon lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.

Kurulun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, elektrik iletim ve dağıtım ekipmanlarının alt kırılımı olan güç ve dağıtım transformatörleri ile hücre ve beton köşk sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Kurulun, soruşturma sürecinde bazı teşebbüslerin satışlarda danışıklı hareket ettiğini ve fiyata yönelik koordinasyon sağladığını tespit ettiği ifade edildi. Bu nedenle söz konusu teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu süreçte, SEM Transformatör AŞ'nin uzlaşma başvurusunda bulunarak ihlali kabul etmesi üzerine, bu firmaya uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim uygulanarak 42 milyon 379 bin 948 lira ceza kesilmiştir.

Kesilen cezaların detayları ise şu şekilde belirtilmiştir:

Astor Enerji AŞ ve EFG Elektrik Enerji AŞ: 339 milyon 807 bin 744 lira

339 milyon 807 bin 744 lira Balıkesir Elektromanyetik Sanayi Tesisleri AŞ: 69 milyon 33 bin 435 lira

69 milyon 33 bin 435 lira Beta Enerji ve Teknoloji AŞ: 32 milyon 315 bin 343 lira

32 milyon 315 bin 343 lira Ekos Teknoloji ve Ticaret AŞ: 12 milyon 736 bin 611 lira

12 milyon 736 bin 611 lira Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ: 13 milyon 519 bin 367 lira

13 milyon 519 bin 367 lira Eva Elektromekanik Sanayi ve Ticaret AŞ: 7 milyon 231 bin 510 lira

7 milyon 231 bin 510 lira Monokon Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ: 898 bin 433 lira

898 bin 433 lira Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ: 19 milyon 272 bin 557 lira

Bununla birlikte, Armtek Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ, ATS Elektrik Pano Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve diğer firmalar hakkında yeni bir ceza verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir. Bu firmalar, başka bir soruşturma kapsamında idari para cezası almışlardır.

Soruşturma taraflarından Grid Solutions Enerji Endüstrisi AŞ, HITACHI TR Energy Turkey Elektrik Sanayi AŞ, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ ile Meksan Trafo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak, bu soruşturma kapsamında 9 şirkete toplam yaklaşık 537,2 milyon lira ceza kesilmiş oldu.