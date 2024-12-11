DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,69 0,09%
ALTIN
3.021,42 -0,2%
BITCOIN
3.417.888,15 -1,71%

Rekabet Kurulu, Lastik Üreticisi 17 Şirkete Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, 17 lastik üreticisine rekabet ihlali iddiasıyla soruşturma başlattı. Olayın detayları ve etkileri inceleniyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:05
Rekabet Kurulu, Lastik Üreticisi 17 Şirkete Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu'ndan Lastik Üreticilerine Soruşturma

Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 17 lastik üreticisi hakkında rekabet soruşturması açma kararı aldı. Bu durum, sektör içerisindeki rekabetin korunması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma Kapsamı ve İhtimaller

Kurulun internet sitesinde yapılan duyuruda, otomotiv lastiklerinin üretimi ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar ve bayiler arasında münhasırlık anlaşmaları gibi ihlallerin tespit edildiği bildirildi. Yapılan ön araştırma, elde edilen verilerin ciddi ve yeterli olduğuna işaret etti.

Açılan soruşturmada yer alan şirketlerin listesi şöyle: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti, Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti ve Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ.

Bu 17 teşebbüs, Türkiye otomotiv lastiği sektöründe üretim, dağıtım ve bayi olarak faaliyet gösteriyor. Ancak, açılan soruşturmanın şirketlerin veya teşebbüs birliklerinin kesin bir kanun ihlali gerçekleştirdiği anlamına gelmediği de vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rekabet Kurulu, Lastik Üreticisi 17 Şirkete Soruşturma Açtı
2
Bakan Yumaklı: Türkiye Tohumculukta Kendi Kendine Yeten Bir Ülke
3
Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,38 Dolarla İşlem Görüyor
4
ASELSAN'dan 30,7 Milyon Dolarlık İhracat Sözleşmesi
5
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3 Bin 18 Lira
6
Bankalardan emeklilere promosyon kıyağı! Rakamı duyan o bankanın şubesine koşacak
7
O banka promosyonda şov yaptı! Tek imzaya 45 bin TL promosyona onay verdi

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda