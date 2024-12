Rekabet Kurulu, Lastik Üreticisi 17 Şirkete Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu'ndan Lastik Üreticilerine Soruşturma

Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 17 lastik üreticisi hakkında rekabet soruşturması açma kararı aldı. Bu durum, sektör içerisindeki rekabetin korunması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma Kapsamı ve İhtimaller

Kurulun internet sitesinde yapılan duyuruda, otomotiv lastiklerinin üretimi ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar ve bayiler arasında münhasırlık anlaşmaları gibi ihlallerin tespit edildiği bildirildi. Yapılan ön araştırma, elde edilen verilerin ciddi ve yeterli olduğuna işaret etti.

Açılan soruşturmada yer alan şirketlerin listesi şöyle: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti, Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti ve Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ.

Bu 17 teşebbüs, Türkiye otomotiv lastiği sektöründe üretim, dağıtım ve bayi olarak faaliyet gösteriyor. Ancak, açılan soruşturmanın şirketlerin veya teşebbüs birliklerinin kesin bir kanun ihlali gerçekleştirdiği anlamına gelmediği de vurgulandı.