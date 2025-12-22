DOLAR
Rize'de Çay Fabrikası Satışı Sonrası İşçilerle Tazminat Pazarlığı

Lipton’un Rize fabrikasını alan Özgür Çay, yaklaşık 220 işçinin işine son verileceğini bildirip tazminatları taksitle ödemeyi teklif etti; işçiler teklifi reddediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:29
Lipton’un Rize’deki çay fabrikasını satın alan Özgür Çay, bölgedeki tesislerde çalışan yaklaşık 220 personelin tamamını işten çıkarma kararı aldı. Kararın ardından işçiler ile şirket yetkilileri arasında tazminat pazarlıkları başladı.

Toplantıda taksit teklifi sunuldu

Edinilen bilgiye göre Özgür Çay yetkilileri, Pazar ilçesindeki Hamdiye Çay Fabrikasında arabulucu ve avukatlar eşliğinde işçilerle bir araya gelerek iş akitlerinin feshedileceğini bildirdi. Görüşmede işçilere, doğan tazminat haklarının taksitler halinde ödenmesi teklifi sunuldu; işçiler bu teklifi kabul etmediklerini belirtti.

İşçilerin tepkisi ve talepleri

Serdar Fatih Kabaoğlu (Lipton’da 19 yıldır çalışıyor) yaptığı açıklamada, “İşçilere tazminatının tek seferde ödenmesi gerekiyor ancak Özgür Çay’ın avukatları ‘Şirketi kapattık, sizin haklarınızı da taksitli bir şekilde ödemek istiyoruz’ dediler. Bizimle birebir görüşüp kağıtları imzalatmak istediler. Avukatlarımıza sorduk; imza atmamamız halinde tazminatlarımızı yıl sonuna kadar toplu şekilde almamız gerektiğini öğrendik. Arabulucuların tehditvari konuşmaları ortamı gerdi. Haklarımızı biliyoruz ve bu teklifi kabul etmiyoruz” dedi.

Hüseyin Baştopçu (Lipton’da 15 yıldır çalışan) ise, “Tazminatlarımızın 3 ila 5 taksit arasında ödenmesi teklif edildi. Aksi durumda ‘mahkeme’ imasıyla karşılaştık. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçiler, tazminat haklarının tek seferde ve eksiksiz ödenmesi gerektiğini vurgulayarak sürecin takipçisi olacaklarını ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

