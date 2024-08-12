Rus Rublesi Değer Kaybetti: Ukrayna'nın Kursk Saldırısı Süredur

Ruble'nin Değer Kaybı Devam Ediyor

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yaptığı saldırıların bir haftadır artarak sürmesi, Rus rublesinin değerini olumsuz etkiledi. Bugün dolar/ruble paritesi 90 seviyesinin üzerine çıkarak 90,5’e ulaştı.

İlk İşlem Gününde Ruble'de Keskin Düşüş

Haftanın ilk işlem gününde, ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 4,1 değer kaybetti. Kursk bölgesine Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’ta girmesiyle başlayan çatışmalar, taraflar arasında devam eden bir gerilimi artırıyor.

Durum Acil Seviyeye Yükseltildi

Kursk'taki gelişmeler, federal acil seviyeye çıkarılırken ayrıca Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde Yangın İddiası

Öte yandan, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesinin sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirdi. Rus yetkililer ise yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, santralde meydana gelen yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yangın Rusya tarafından çıkarıldı" ifadesini kullandı.