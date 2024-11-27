Rusya Merkez Bankası Yıl Sonuna Kadar Döviz Alımlarını Durdurdu

Rusya Merkez Bankası, rublenin yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesi nedeniyle dövize alımlarını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldı. Bankanın, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara yanıt olarak bu adımı attığı belirtildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 28 Kasım tarihinden itibaren, Merkez Bankası'nın bütçe kurallarına dayalı gerçekleştirdiği döviz alımları durdurulacak. Bu kararın amacının, finansal piyasalardaki oynaklığı azaltmak olduğu vurgulandı.

Bankanın yurt içi piyasada döviz satış işlemlerine devam edeceği de ifade edildi. Ertelenen döviz alımlarının 2025 yılında gerçekleştirileceği bildirildi. Bunun yanı sıra, bütçe kurallarına uygun döviz alımlarının bir kez daha başlatılması yönündeki kararın, finansal piyasalardaki gelişmelere göre alınacağı aktarıldı.

Ruble, bugün dolar karşısında %8,5’ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrasında parite, TSİ 18.15 itibarıyla bir miktar değer kazanarak 111,8 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Analistler, son dönemde yaşanan Ukrayna savaşı ile artan jeopolitik gerginliklerin ve ABD'nin 21 Kasım tarihli Rus bankalarına yönelik yaptırımları genişletme kararının, rubledeki değer kaybının başlıca sebepleri arasında olduğunu ifade ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.