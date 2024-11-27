DOLAR
34,66 -0,05%
EURO
36,61 -0,63%
ALTIN
2.946,17 -0,54%
BITCOIN
3.312.855,07 -4,45%

Rusya Merkez Bankası Yıl Sonuna Kadar Döviz Alımlarını Durdurdu

Rusya Merkez Bankası, rublenin değer kaybı nedeniyle döviz alımlarını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:30
Rusya Merkez Bankası Yıl Sonuna Kadar Döviz Alımlarını Durdurdu

Rusya Merkez Bankası, rublenin yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesi nedeniyle dövize alımlarını yıl sonuna kadar durdurma kararı aldı. Bankanın, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara yanıt olarak bu adımı attığı belirtildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 28 Kasım tarihinden itibaren, Merkez Bankası'nın bütçe kurallarına dayalı gerçekleştirdiği döviz alımları durdurulacak. Bu kararın amacının, finansal piyasalardaki oynaklığı azaltmak olduğu vurgulandı.

Bankanın yurt içi piyasada döviz satış işlemlerine devam edeceği de ifade edildi. Ertelenen döviz alımlarının 2025 yılında gerçekleştirileceği bildirildi. Bunun yanı sıra, bütçe kurallarına uygun döviz alımlarının bir kez daha başlatılması yönündeki kararın, finansal piyasalardaki gelişmelere göre alınacağı aktarıldı.

Ruble, bugün dolar karşısında %8,5’ten fazla değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 114,5 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrasında parite, TSİ 18.15 itibarıyla bir miktar değer kazanarak 111,8 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Analistler, son dönemde yaşanan Ukrayna savaşı ile artan jeopolitik gerginliklerin ve ABD'nin 21 Kasım tarihli Rus bankalarına yönelik yaptırımları genişletme kararının, rubledeki değer kaybının başlıca sebepleri arasında olduğunu ifade ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
O kişilere 5000 TL kira yardımı yapılacak! Listedeki şartları taşıyan yaşadı
2
Emeklilerin bundan haberi yok! Bunu yapmayanlar tek kuruş promosyon ödenmeyecek
3
Akbank emekliye faizi sıfırladı! Kaymak gibi 15.000 TL de bunu yapanın hesabına yatacak
4
İSO Meclisi Kasım Toplantısında Ekonomik Sıkıntılar Tartışıldı
5
Daha önce verilmemişti! 2024 yılında bir ilk
6
Rusya Merkez Bankası Yıl Sonuna Kadar Döviz Alımlarını Durdurdu
7
Borsa İstanbul'da Gün Yatay Tamamlandı: BIST 100 9.639,77 Puan

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı