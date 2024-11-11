Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası 114,9 Milyar Dolara Ulaştı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 11,55 artarak 114,9 milyar dolara yükseldi. Rusya Merkez Bankası, bu döneme ait dış ticaret verilerini paylaştı.

Verilere göre, Rusya'nın ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,41 artışla 318,2 milyar dolar olurken, ithalatı yüzde 5,2 azalarak 203,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Sonuç olarak, ülkenin dış ticaret fazlası 114,9 milyar dolara ulaştı.

İthalat ve İhracattaki Değişimler

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 23,3 azalarak 50,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 8,75 düşüşle 54,2 milyar dolar seviyesine geriledi.

Asya'ya yönelik ihracat ise yüzde 6,4 artarak 240,3 milyar dolar olurken, bu bölgeden yapılan ithalat yüzde 3,14 azalarak 135,6 milyar dolara düştü.

Ana İhracat ve İthalat Kalemleri

Rusya'nın ana ihracat kalemi madenler ve madeni ürünler olurken, bu kalem 197,7 milyar dolar değerine ulaştı. Ülkenin ana ithalat kalemini ise 104,1 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

2019'a göre, Rusya'nın dış ticaret fazlası 2023'te yüzde 58,5 azalarak 140 milyar dolara gerilemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.