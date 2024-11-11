DOLAR
34,33 0,15%
EURO
36,57 0,73%
ALTIN
2.931,19 1,3%
BITCOIN
2.800.509,5 -3,03%

Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası 114,9 Milyar Dolara Ulaştı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023 yılı ocak-eylül dönemi verilerine göre 114,9 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:00
Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası 114,9 Milyar Dolara Ulaştı

Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası 114,9 Milyar Dolara Ulaştı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023 yılı ocak-eylül döneminde yüzde 11,55 artarak 114,9 milyar dolara yükseldi. Rusya Merkez Bankası, bu döneme ait dış ticaret verilerini paylaştı.

Verilere göre, Rusya'nın ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,41 artışla 318,2 milyar dolar olurken, ithalatı yüzde 5,2 azalarak 203,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Sonuç olarak, ülkenin dış ticaret fazlası 114,9 milyar dolara ulaştı.

İthalat ve İhracattaki Değişimler

Rusya'nın Avrupa ülkelerine ihracatı yüzde 23,3 azalarak 50,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 8,75 düşüşle 54,2 milyar dolar seviyesine geriledi.

Asya'ya yönelik ihracat ise yüzde 6,4 artarak 240,3 milyar dolar olurken, bu bölgeden yapılan ithalat yüzde 3,14 azalarak 135,6 milyar dolara düştü.

Ana İhracat ve İthalat Kalemleri

Rusya'nın ana ihracat kalemi madenler ve madeni ürünler olurken, bu kalem 197,7 milyar dolar değerine ulaştı. Ülkenin ana ithalat kalemini ise 104,1 milyar dolarla makine, teçhizat ve araçlar oluşturdu.

2019'a göre, Rusya'nın dış ticaret fazlası 2023'te yüzde 58,5 azalarak 140 milyar dolara gerilemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Yatırım Tutarları Yeniden Belirlendi: 100 Milyon TL ve 2 Milyar TL
2
Putin'den Enerji Şirketlerine Gizlilik İzni
3
Brent Petrol Fiyatı 73,79 Dolar: Çin Ekonomik Verileri Baskı Yapıyor
4
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
5
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda Rekor Beklentisini Açıkladı
6
Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!
7
Kredi kartı kullananlar şaşkına dönecek! Tüm Türkiye'de yeni sisteme geçiliyor

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak