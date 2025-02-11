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Rusya'nın Petrol ve Doğal Gaz Gelirleri Yüzde 16,9 Arttı

Rusya, ocak ayında petrol ve doğal gaz gelirlerini yüzde 16,9 artırarak 789 milyar rubleye ulaştı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:15
Rusya'nın Petrol ve Doğal Gaz Gelirleri Yüzde 16,9 Arttı

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirlerinin 2023 yılının ocak ayında geçen yıla göre yüzde 16,9 artış göstererek 789 milyar ruble (yaklaşık 8,2 milyar dolar) seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak ayındaki toplam bütçe gelirlerinin 2,6 trilyon ruble olarak gerçekleştiği belirtildi. Petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin ise yüzde 9,3 artarak 1,81 trilyon ruble seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca, ocak ayında bütçe harcamalarının 4,3 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği vurgulandı. Rusya'da artan savaş harcamaları nedeniyle, 2025-2027 bütçesinde enerji şirketlerine yönelik vergilerin artırılması planlanıyor.

Rus hükümeti, bu artışla birlikte bütçe gelirlerini yüzde 12 oranında artırmayı hedefliyor.

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