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Rusya Türkiye'den Tereyağı İthalatına Başladı

Rusya, 27 Ekim'den itibaren Türkiye'den tereyağı ithalatı gerçekleştirmeye başladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:06
Rusya Türkiye'den Tereyağı İthalatına Başladı

Rusya Tereyağı İthalatına Başladı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu, Rosselkhoznadzor, Türkiye’den tereyağı ithalatının başladığını duyurdu. Bu karar, ülkenin gıda pazarındaki gelişmeleri yansıtıyor.

Tarihsel Veriler ve İthalat Miktarı

28 Ekim tarihi itibarıyla yapılan açıklamada, Türkiye’den 27 Ekim'den bu yana ithalat sürecinin başladığı ve 29 Ekim itibarıyla toplamda 20 ton tereyağının Rusya'ya ulaştığı belirtilmiştir.

Piyasa Koşulları ve Fiyat Artışları

Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tereyağı fiyatlarındaki artışa karşı bir dizi tedbir almayı planlıyor. Rus Birliği, süt fiyatlarının yanı sıra lojistik ve paketleme maliyetlerindeki artışın, tereyağı fiyatlarını olumsuz etkilediğini TASS haber ajansına aktardı.

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