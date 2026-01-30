Samsun'da KKYDP ile kırsala 33 milyon 641 bin lira hibe

2025'te tamamlanan projeler tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirdi

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Samsun'da 2025 yılında tamamlanan projelerle kırsal üretime ve istihdama önemli katkılar sağlandı.

İl genelinde 71 yatırımcıya toplam 33 milyon 641 bin lira hibe desteği sağlanırken, uygulanan yatırımlar sonucu 130 kişiye yeni istihdam imkânı oluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, projelerin toplam yatırım tutarının 67 milyon 281 bin 775 lira olduğunu belirtti. Yılmaz, projelerin kırsal alanda gelir düzeyini yükseltmeyi, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi ve aile işletmeciliğini desteklemeyi amaçladığını vurguladı.

Projelerin öne çıkan destek kalemleri şöyle gerçekleşti: fındık işleme ve paketleme alanında iki yatırımcıya 12 milyon 500 bin lira destek; çeltik işleme ve paketleme tesisinde teknoloji yenileme projesine 8 milyon lira yatırım; broiler kümes yapımı kapsamında 29 bin adet/devre kapasiteli kümes için 4 milyon 199 bin 672 lira destek.

Ayrıca fındık hasat filesi projesiyle 63 yatırımcının bin 723 dekarlık alanı kapsayan yatırımı için 8 milyon 794 bin lira hibe ödemesi yapıldı ve yağmurlama ile damla sulama sistemlerine yönelik dört projeye de hibe sağlandı.

Yılmaz, uygulanan projelerle kırsal ekonomik altyapının güçlendirildiğini ve tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti. Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kırsala yeni yatırımlar kazandırmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına, yatırımcılarımıza ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum."

Açıklamaya, KKYDP kapsamında destek alan yatırımcılar ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli de katıldı.

