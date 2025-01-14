Samsung ve Apple'ın Akıllı Telefon Satışları Düşüşte

2024'ün son çeyreğinde Samsung ve Apple'ın akıllı telefon satışlarında düşüş yaşanırken, global satışlar yüzde 2,4 arttı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 02:21
Samsung ve Apple'ın Akıllı Telefon Satışları Düşüşte

Küresel Akıllı Telefon Satışları Büyüyor

Küresel akıllı telefon satışları, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %2,4 artarak 331,7 milyon adede ulaştı. Ancak, Samsung ve Apple için bu durum olumlu değil; her iki şirket de satışlarında düşüş yaşadı.

Pazar Araştırma Raporu

Pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan rapora göre, küresel akıllı telefon satışlarının art arda altıncı çeyrekte büyüdüğü kaydedildi. 2024 yılı genelinde ise satışların %6,4 artışla 1,24 milyar adede ulaşması bekleniyor.

Rapor, pazarın ilk beş oyuncusunun satış rakamlarına da dikkat çekiyor. Apple ve Samsung, dördüncü çeyrekte ve yıl genelinde ilk iki sırayı korurken, her ikisi de yıllık bazda satış düşüşü yaşadı.

Çinli Rakiplerin Etkisi

Rapora göre, Çinli satıcıların kaydettiği büyüme nedeniyle Apple ve Samsung’un pazar payları küçülüyor. IDC verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde Apple, %23,2 pazar payı ile ilk sırada yer aldı. Samsung, %15,6 pazar payıyla ikinci sırayı alırken, Xiaomi %12,9 ile üçüncü sırada bulunuyor. Transsion ve Vivo ise %8,2 pazar paylarıyla dördüncü sırayı paylaşıyor.

Geçen yılın son çeyreği itibarıyla, Apple'ın akıllı telefon satış hacmi %4,1 ve Samsung'un satış hacmi %2,7 azalmış durumda.

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