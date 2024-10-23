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Savunmada Yapay Zeka ve Otonomi SAHA EXPO'da Tartışıldı

SAHA EXPO'da yapılan panelde yapay zeka ve otonom sistemlerin savunma sanayindeki rolü değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:28
Savunmada Yapay Zeka ve Otonomi SAHA EXPO'da Tartışıldı

Yapay Zeka ve Otonomi Savunmada Ele Alındı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO, 2. gününde önemli panellere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteklediği etkinlikte; savunma, havacılık ve uzay sanayindeki gelişmeler ele alınıyor.

Panelin Misafir Konuşmacıları

Panel, SASAD Genel Sekreteri Dr. Oğuz Hamşioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. BİTES Genel Müdürü Cemil Sağıroğlu, yapay zeka ve otonom sistemlerin karar alma süreçlerini nasıl hızlandırabileceği ile ilgili bilgiler paylaştı. Sağıroğlu, "Büyük miktarda veriyi analiz etme yeteneği, savunma stratejilerini optimize etmemize yardımcı olabilir. Otonom araçların kullanımı, insan riskini azaltarak daha güvenli çözümler sunabilir," açıklamasında bulundu.

Akademi ve Özel Sektör İşbirliği

Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, akademi ve firmaların ortaklaşa çalışmasının önemine dikkat çekti. Bülbül, "Yapay zekada akademi geliştiriyor, firmalar ise bunu kullanıyor. Hızla gelişen bu teknoloji alanında işbirliği kritik öneme sahip," dedi. Ayrıca, akademi için savunma sanayisine yönelik veri setlerinin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Geleceğin Otonom Sistemleri

BAYKAR Yapay Zeka Teknolojileri Birim Lideri Cemal Fatih Kuyucu, yapay zeka faaliyetlerini çevresel farkındalık, planlama, emniyet ve güvenilirlik kategorilerine ayırdıklarını belirtti. Kuyucu, "Gelecekte, teknolojinin otonom sistemlerinin doğal diliyle birleşmesini bekliyoruz. Kullanıcı arayüzlerine ihtiyaç duymadan, sistemlerin insan gibi etkileşim kurabilmesine olanak sağlayacağız," diye ekledi.

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