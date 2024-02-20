Seçili meyve ve sebzelerde indirim başladı! Bu fiyatlardan kapış kapış gidecek

Carrefoursa marketler seçili meyve ve sebze ürünlerinde İndirim dolu kampanyayı başlattı. Domates, salatalık, portakal, havuç gibi seçili ürünleri uygun fiyatlardan satışa çıkardı. Carrefoursa karta sahip olan vatandaşların faydalanabileceği bu kampanya 26 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

SALATALIK PORTAKAL NE ARARSANIZ İNDİRİMDE

Carrefoursa marketlerin, Carrefoursa kart sahiplerine özel olarak başlatmış olduğu 20 26 Şubat 2024 aktüel kataloğunda; domates, havuç, salatalık, sıkmalık portakal, Washington portakal gibi ürünler indirimli şekilde satışa çıkartıldı. İndirim kampanyası doğrultusunda domates salkım 48,90 TL’den 39,90 TL’ye, havuç kilogram 39,95 TL’den 14,95 TL’ye, salatalık kilogram 58,90 TL’den 29,90 TL’ye, portakal sıkmalık 17,90 TL’den 12,90 TL’ye, portakal Washington 19,90 TL’den 14,90 TL’ye düşüyor. Sizler de uygun fiyatlı meyve ve sebze ürünlerini satın almak istiyorsanız, 26 Şubat 2024 tarihine kadar Carrefoursa kartınızla en yakın Carrefoursa market şubesine gidebilirsiniz.



