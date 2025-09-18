Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te AA Standını Ziyaret Etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Anadolu Ajansı'na teşekkür

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı standını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bayraktar, stand ekibine hitaben "İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız oldunuz. İyi ki bütün bu gayret, bu emeği veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar sözlerini, "Sizler sayesinde TEKNOFEST tüm gönül coğrafyamızla..." diyerek sürdürdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret ederek, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.