Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yeni Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'ye ait Dinçer Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşunu onaylayarak, katılma paylarının ihracına yönelik belgeleri de onayladı.

Yeni İzinler ve Faaliyetler

SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, Destek Menkul Değerler AŞ'ye işlem aracılığı, portföy aracılığı ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmasına ayrıca sınırlı saklama hizmeti sağlamasına izin verdi.

Sermaye Artışı Onayı

Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Portföy Yönetimi AŞ, 15 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı altında bulunan 4 milyon 750 bin TL'lik çıkarılmış sermayesini 15 milyon TL'ye çıkarma izni aldı.

İdari Para Cezaları ve Erişim Engelleri

Kurul, 8 gerçek kişiye yönelik idari para cezası uygulanmasına karar verirken, 29 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için gerekli yasal süreçlerin başlatılmasına hükmetti.