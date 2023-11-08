SGK'dan erken emeklilikle ilgili önemli açıklama: 'İtibar etmeyin'

Erken emeklilik hakkı verilen mesleklerin listesinin güncellenmesiyle kamu sektöründe çalışanlar, maden işçileri, öğretmen, havacılık ve sağlık sektörü olduğu bilgileri verildi. SGK resmi duyurusu üzerine kullanılan ifadeler haberimizde.

Erken emeklilik hakkı verilen mesleklerin yer aldığı listeye 5 grup daha eklenir. Ağır çalışma şartlarından ötürü bazı işkollarında çalışanlara erken emeklilik hakkı sunulurken SGK tarafından liste güncellenerek maden işçileri, öğretmenler, havacılık, kamu ve sağlık çalışanları dahil olarak belirtilen yaş üzerinden emeklilik hakkı kazanılıyor. 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde yer alan işyerlerinde ve işlerde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi üzerinden faydalanabilmektedir.





FARKLILIK YAPILMADI

Anayasa Mahkemesinin konu hakkında verdiği kararla Avrupa Birliği ve gelişmiş ülke uygulamalarıyla iş sağlığı, iş güvenliği ve teknolojik gelişmeler, yaptıkları işlerle beraber yaşam beklentisi ülke ortalamasının altında bulunan işkolları ele alındı.

Yayın organları üzerinde fiili hizmet veren süre içerisinde listede güncellemeye gidildi. Listeye öğretmenler, havacılık sektörü, sağlık ve kamu çalışanlarının katıldığında dair çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığı bilgisi verildi.