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Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

1 milyon TL'nin altına yeni araba bulmak giderek zorlaşıyor. Otomobil pazarında bütçe dostu seçenek arayanlara yönelik 1 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller dikkat çekmeye başladı. Maliyeti 1 milyon TL'nin altı olan sıfır araçları bir listesi haberimizde..

Yayın Tarihi: 24.04.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:14
Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Otomobil pazarında bütçe dostu seçenekler arayanlar için 1 milyon TL'nin altındaki sıfır arabaları listeledik.

1 milyon TL'nin altına yeni araba bulma şansı giderek azalıyor. Bu durum tüketicileri daha yakıt tasarruflu ve uygun fiyatlı otomobil arayışına itiyor. Son dönemde ekonomi sınıfı otomobillerin fiyatları da arttı, sıfır otomobil seçeneği ise 1 milyon TL'nin altında kaldı. Özellikle uygun fiyatlı, yüksek performanslı modellerin giderek azalması, tüketicilerin tercihlerini yeniden gözden geçirmesine ve bütçe planlarını sıkılaştırmasına neden oluyor. İşte bu segmentteki bazı modeller..

1 Milyon TL'nin Altında Sıfır Otomobil Listesi

1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

FİAT Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: FIAT Egea modeli ekonomik seçenek arayanların ilgisini çekiyor. 1.4 litrelik motor ve 95 HP güç sunan Egea Easy modeli 947.900 TL ile 977.900 TL arasındaki fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Citroen C3: Citroen C3 modeli, şık tasarımıyla geniş iç hacmiyle öne çıkmakta. 948.000 TL fiyatla kullanıcılara ekonomik sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Renault Clio: Renault'nun kompakt sınıfın temsilcisi olan Clio, dinamik sürüş davranışı ve modern iç tasarımıyla göz dolduruyor. 942.000 TL fiyatı ile bütçe dostu bir seçenektir.

Kia Picanto: Kia Picanto modeli, kompakt boyutları ve aynı zamanda da pratik kullanımıyla öne çıkmakta. 890.000 TL fiyatıyla dikkat çeken Picanto, ekonomi sınıfının sevilen modellerinden biri.

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