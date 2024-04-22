Sıfır otomobil sadece 386 bin TL! Peynir ekmek gibi satılan o model

Bu fiyata ikinci el araba bile kalmadı! 386 bin TL'ye satılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
386 BİN TL'YE SIFIR ARAÇ KAMPANYASI
Araç fiyatları günden güne artmaya devam ederken markaların indirimleri de yoğun ilgi görüyor. Engelli bireyler için düzenlenen ÖTV muafiyeti kampanyasıyla sıfır araçların fiyatları yarı yarıya bir düşüş sağlıyor. Ancak ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 sene boyunca satılamıyor. Güncel olarak en çok tercih edilen araçların ÖTV'siz fiyatları şu şekilde;
Urban 1.4 Fire 95 HP 425.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 541.157 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 568.472 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616.157 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 672.698 TL
FIAT EGEA SEDAN
Easy 1.4 Fire 95 HP 400.416 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 515.694 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 590.694 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 651.805 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 451.341 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 566.694 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 641.620 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP 476.805 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 667.083 TL
Street 1.4 Fire 95 HP 438.842 TL
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616.620 TL
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 673.101 TL