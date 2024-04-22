Sıfır otomobil sadece 386 bin TL! Peynir ekmek gibi satılan o model

Bu fiyata ikinci el araba bile kalmadı! 386 bin TL'ye satılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

386 BİN TL'YE SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

Araç fiyatları günden güne artmaya devam ederken markaların indirimleri de yoğun ilgi görüyor. Engelli bireyler için düzenlenen ÖTV muafiyeti kampanyasıyla sıfır araçların fiyatları yarı yarıya bir düşüş sağlıyor. Ancak ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 sene boyunca satılamıyor. Güncel olarak en çok tercih edilen araçların ÖTV'siz fiyatları şu şekilde;





Urban 1.4 Fire 95 HP 425.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 541.157 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 568.472 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616.157 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 672.698 TL

FIAT EGEA SEDAN

Easy 1.4 Fire 95 HP 400.416 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 515.694 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 590.694 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 651.805 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 451.341 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 566.694 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 641.620 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP 476.805 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 667.083 TL

Street 1.4 Fire 95 HP 438.842 TL

Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616.620 TL

Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 673.101 TL