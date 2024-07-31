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Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Otomotiv dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Önde gelen markalardan Skoda, popüler modeli Fabia için Temmuz ayında geçerli olacak yeni bir kampanyayı duyurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:24
Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Skoda, araç piyasasında iddialı bir marka olarak, satış rakamlarını artırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, Skoda Fabia modeli için faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor. 12 ay vade ile faizsiz kredi imkanı yanı sıra, düşük faizli taşıt kredisi seçenekleri de müşterilerin tercihine bırakılmış durumda.

Skoda Fabia, baz donanım seviyesinden itibaren DSG şanzıman ile sunuluyor ve manuel vites seçeneği bulunmuyor. Bu özellik, giriş paketindeki fiyat-performans oranını değerlendirirken rakiplerine göre daha yüksek bir fiyat ortaya çıkarıyor. Fabia'da 115 beygir gücünde 1.0 litrelik TSI benzinli motor ve DSG şanzıman yer alıyor.

SKODA FABIA İÇİN YENİ KAMPANYASINI AÇIKLADI

Skoda Fabia Modelinde İndirim Rüzgarı: İşte Kampanya Fiyat Listesi...

İşte merakla beklenen Skoda Fabia'nın güncel fiyat listesi...

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG

Fiyatı: 1.329.900 TL

Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG

Fiyatı: 1.569.900 TL

Bu kampanyadan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için Skoda yetkili bayilerine başvurabilir veya Skoda'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Skoda Fabia'nın sunduğu bu avantajlı fırsatları kaçırmayın!

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