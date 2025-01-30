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SPK'dan Halka Arz ve Sermaye Artırımlarına Onay: Kalyon Güneş Teknolojileri İvme Kazanıyor

SPK, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arzını onayladı. İki firma sermaye artırımı taleplerini de kabul etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 22:33
SPK'dan Halka Arz ve Sermaye Artırımlarına Onay: Kalyon Güneş Teknolojileri İvme Kazanıyor

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli Onaylar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin halka arzına onay verdi. Kurul, haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arz fiyatı olarak belirlenen 70,3 lira ile yatırımcıların ilgisini çekecek.

Sermaye Artırımları da Onaylandı

SPK, ayrıca CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon lira ve Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar 28 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı taleplerini de onayladı.

İzin Alan Borçlanma Araçları

Kurul, Arçelik'in 30 milyar lira, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar lira, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in 5 milyar lira ve Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin 20 milyar lira borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Yeni Yatırım Fonları Kuruluyor

Ayrıca, Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ’nin yeni yatırım fonları talepleri onaylanırken, Aktif Portföy Yönetimi AŞ ve Rota Portföy Yönetimi AŞ için iki yeni girişim sermayesi fonunun kuruluşuna izin verildi.

Para Cezaları ve Suç Duyuruları

SPK, Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ ile iki şahıs hakkında toplam 606 bin 267 lira idari para cezası uygularken, Uşak Seramik Sanayi AŞ’ye toplamda 21 milyon 390 bin lira ceza verildi. Ayrıca, Işık Plastik Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ’ye 121 bin lira ceza kesildi.

İnternet Sitelerine Erişim Engeli

Kurul, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 28 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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